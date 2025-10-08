Boeing и Northrop Grumman поборются за создание стелс-истребителя для США

Опубликовано 08 октября 2025, 18:261 мин.
Boeing и Northrop Grumman поборются за создание стелс-истребителя для СШАНа замену F/A-18 Super Hornet
Военно-морские силы США близки к выбору компании, которая создаст новый истребитель шестого поколения F/A-XX. Он заменит устаревающие F/A-18E/F Super Hornet и станет основой будущей авиации палубных авианосцев.
Как пишут СМИ, министр обороны Пит Хегсет одобрил продолжение конкурса между Boeing и Northrop Grumman. Победителя планируют объявить уже на этой неделе. Новый F/A-XX будет работать вместе с истребителями F-35C и беспилотными боевыми аппаратами. Самолёт получит увеличенную дальность полёта, улучшенную малозаметность и системы управления с элементами искусственного интеллекта.
По словам контр-адмирала Майкла Доннелли, F/A-XX сможет летать на 125% дальше, чем нынешние палубные истребители, превосходя радиус действия Super Hornet в 500−650 морских миль.