Boeing и Northrop Grumman поборются за создание стелс-истребителя для США

Как пишут СМИ, министр обороны Пит Хегсет одобрил продолжение конкурса между Boeing и Northrop Grumman. Победителя планируют объявить уже на этой неделе. Новый F/A-XX будет работать вместе с истребителями F-35C и беспилотными боевыми аппаратами. Самолёт получит увеличенную дальность полёта, улучшенную малозаметность и системы управления с элементами искусственного интеллекта.

По словам контр-адмирала Майкла Доннелли, F/A-XX сможет летать на 125% дальше, чем нынешние палубные истребители, превосходя радиус действия Super Hornet в 500−650 морских миль.