Boeing избежит уголовных дел по делу о катастрофах 737 Max, заплатив $1,5 млрд

Опубликовано 25 мая 2025, 21:451 мин.
Boeing избежит уголовных дел по делу о катастрофах 737 Max, заплатив $1,5 млрдСвоеобразный штраф
Boeing и Министерство юстиции США договорились, что Boeing не будет предъявлено уголовное обвинение за сокрытие проблем с безопасностью самолётов 737 Max, которые привели к двум крушениям и гибели 346 человек. В рамках предварительного соглашения Boeing выплатит $1,1 млрд штрафов и вложит $455 млн в улучшение программ безопасности и контроля качества. Кроме того, ещё $444 млн будут выделены семьям погибших.
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Boeing обязуется усилить свою систему контроля и этики, чтобы избежать повторных нарушений. Совет директоров компании также проведёт встречи с семьями жертв, чтобы выслушать их мнение и обсудить меры по безопасности.
Несмотря на выплаты, некоторые семьи считают, что Boeing должна понести более серьёзную ответственность. Адвокаты заявляют, что финансовая компенсация не заменит полной ответственности компании перед обществом.
Расследование показало, что Boeing скрывала опасные сбои в программном обеспечении самолётов, которые приводили к неконтролируемому наклону носа вниз и последующим авариям. Ранее Boeing уже платил $ 2,5 млрд за предыдущее соглашение, но нарушил его условия, что вновь открыло путь к уголовным делам.