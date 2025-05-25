Boeing избежит уголовных дел по делу о катастрофах 737 Max, заплатив $1,5 млрд

Boeing обязуется усилить свою систему контроля и этики, чтобы избежать повторных нарушений. Совет директоров компании также проведёт встречи с семьями жертв, чтобы выслушать их мнение и обсудить меры по безопасности.

Несмотря на выплаты, некоторые семьи считают, что Boeing должна понести более серьёзную ответственность. Адвокаты заявляют, что финансовая компенсация не заменит полной ответственности компании перед обществом.

Расследование показало, что Boeing скрывала опасные сбои в программном обеспечении самолётов, которые приводили к неконтролируемому наклону носа вниз и последующим авариям. Ранее Boeing уже платил $ 2,5 млрд за предыдущее соглашение, но нарушил его условия, что вновь открыло путь к уголовным делам.