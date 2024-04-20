Boeing на фоне скандала с самолетами сократил штат сотрудников ракеты SLS

Как сообщается, сокращения связаны с задержками в миссиях NASA Artemis, в которых используется ракета SLS. Миссии по облету Луны в экипаже (Artemis II) и посадке (Artemis III) были перенесены на сентябрь 2025 и 2026 годов соответственно.

Хотя Boeing утверждает, что эти факторы «не связаны с эффективностью программы», SLS подвергается критике за высокую стоимость и длительность разработки. Первоначально запланированный на конец 2016 года, проект в значительной степени опирался на технологии Space Shuttle и понес десятки миллиардов долларов расходов на разработку.

Задержки связаны не только с SLS. Свою лепту, возможно, вносят и скандалы с самолетами компании, из-за которых недавно проходили слушания в Сенате США.