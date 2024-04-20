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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 09:45
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Boeing на фоне скандала с самолетами сократил штат сотрудников ракеты SLS

Из-за задержек и неопределенности с финансированием
Boeing увольняет значительное число сотрудников, работающих над программой Space Launch System (SLS), ссылаясь на «внешние факторы», влияющие на сроки и финансирование. Эта новость появилась несмотря на успешный дебют ракеты SLS в ноябре 2022 года.
Boeing на фоне скандала с самолетами сократил штат сотрудников ракеты SLS
© Ferra

Как сообщается, сокращения связаны с задержками в миссиях NASA Artemis, в которых используется ракета SLS. Миссии по облету Луны в экипаже (Artemis II) и посадке (Artemis III) были перенесены на сентябрь 2025 и 2026 годов соответственно.

Хотя Boeing утверждает, что эти факторы «не связаны с эффективностью программы», SLS подвергается критике за высокую стоимость и длительность разработки. Первоначально запланированный на конец 2016 года, проект в значительной степени опирался на технологии Space Shuttle и понес десятки миллиардов долларов расходов на разработку.

Задержки связаны не только с SLS. Свою лепту, возможно, вносят и скандалы с самолетами компании, из-за которых недавно проходили слушания в Сенате США.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#ракета
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#Boeing