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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 21:00
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Boeing перезаписал кадры с камер, связанные с оторвавшейся в полете дверью

Пропавшие документы и разногласия с осведомителем
Расследование катастрофы, едва не произошедшей в январе на борту самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines, столкнулось с серьезными препятствиями из-за пропавших документов, недавней смерти осведомителя и не только.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди рассказала о том, что компания Boeing не сохранила важные документы, касающиеся ремонта неисправной двери на самолете. Запросы следователей NTSB на получение записей с камер наблюдения, которые помогли бы установить личности рабочих, были отклонены из-за политики компании, согласно которой записи перезаписываются через 30 дней. Представитель компании заявил, что это стандартная практика.

К проблемам Boeing добавилась недавняя смерть Джона Барнетта, бывшего сотрудника Boeing, который подал иск против компании. Смерть Барнетта, произошедшая во время дачи показаний (не в буквальном смысла, а на фоне), связанных с иском, стала поводом для публичных спекуляций. Несмотря на то что судмедэксперт признал факт самоубийства, семья Барнетта, его бывшие коллеги и юридическая команда поставили это объяснение под сомнение.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#полиция
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#самолет
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#Boeing