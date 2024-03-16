Boeing перезаписал кадры с камер, связанные с оторвавшейся в полете дверью

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди рассказала о том, что компания Boeing не сохранила важные документы, касающиеся ремонта неисправной двери на самолете. Запросы следователей NTSB на получение записей с камер наблюдения, которые помогли бы установить личности рабочих, были отклонены из-за политики компании, согласно которой записи перезаписываются через 30 дней. Представитель компании заявил, что это стандартная практика.

К проблемам Boeing добавилась недавняя смерть Джона Барнетта, бывшего сотрудника Boeing, который подал иск против компании. Смерть Барнетта, произошедшая во время дачи показаний (не в буквальном смысла, а на фоне), связанных с иском, стала поводом для публичных спекуляций. Несмотря на то что судмедэксперт признал факт самоубийства, семья Барнетта, его бывшие коллеги и юридическая команда поставили это объяснение под сомнение.