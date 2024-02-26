Boeing попрощалась с руководителем программы 737 Max после отрыва двери в воздухе

Январский инцидент, который CNN назвал «ужасающим», был связан с отсутствием заглушки двери, обнаруженной на самолете Alaska Airlines. Предварительный отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) подтвердил отсутствие четырех важнейших болтов, которые должны были закрепить заглушку. Хотя в отчете NTSB воздержались от возложения вины, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун взял на себя ответственность в заявлении для инвесторов. «Мы сами создали эту проблему, и мы это понимаем».

Уход Кларка стал результатом его 18-летней работы в Boeing, включая руководящие должности в рамках программы 737 Max, такие как главный инженер и главный механик, до того как он занял пост главы программы в марте 2021 года.

Перестановки в руководстве не ограничиваются уходом Кларка. Компания Boeing объявила о более масштабных перестановках в подразделении Boeing Commercial Airplanes (BCA), учредив новую должность: Старший вице-президент по качеству BCA. На эту должность назначена Элизабет Лунд.