Boeing предложил привезти образцы с Марса на своей очень дорогой ракете SLS

Этот подход, отстаиваемый бывшим ученым NASA Джимом Грином, направлен на снижение сложности миссии. Однако SLS печально известна своей высокой ценой — стоимость одного запуска может превысить 2 миллиарда долларов.

Грин доказывает преимущества одного массивного посадочного аппарата, который будет нести все необходимое для извлечения и возвращения образцов. Это контрастирует с текущим планом NASA, предусматривающим два запуска европейского космического аппарата.

Хотя Boeing заявляет о запуске в 2034 году и возвращении образцов к 2035 году, детали бюджета остаются неясными. Это вызывает опасения, поскольку на горизонте маячат более дешевые сверхтяжелые ракеты, такие как Starship.