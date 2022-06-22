Boeing превратят в холодильник для перевоза 35 тонн лосося

Самолет Boeing 757 компании Bakkafrost превратят в “летающий холодильник”, способный перевозить около 35 тонн свежего лосося с Фарерских островов, архипелага на полпути между Шотландией и Исландией, прямо в аэропорт в Нью-Джерси.

Компания Bakkafrost планирует отправлять другие грузы обратно на Фареры или в шотландские аэропорты, чтобы снизить эксплуатационные расходы, и рассматривает введение дополнительных рейсов для доставки шотландского лосося в Нью-Йорк.

Регин Якобсен, исполнительный директор компании Bakkafrost, заявил, что прямые рейсы в готовом охлажденном виде позволят компании сократить выбросы CO2 при авиаперевозках на 45%.