Boeing приготовилась к отмене контрактов с NASA

Опубликовано 09 февраля 2025, 11:151 мин.
Boeing приготовилась к отмене контрактов с NASAВ программе SLS
Boeing предупредила сотрудников о том, что NASA может отменить контракты по программе Space Launch System (SLS), что может привести к увольнениям. Компания провела короткое собрание, чтобы проинформировать около 800 работников о том, что контракты на поставку ракеты могут закончиться в марте.
Это объявление совпадает по времени с ожидаемой публикацией «бюджетного предложения» президента Трампа на 2026 год. Пока Конгресс принимает окончательные решения, в NASA и Белом доме продолжаются дебаты о будущем программы SLS. Некоторые критики утверждают, что дорогостоящая и долгожданная ракета — стоимостью более 2 миллиардов долларов за запуск — устарела по сравнению с более новыми многоразовыми ракетами частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin.
С 2011 года NASA тратило на разработку SLS около 3 миллиардов долларов в год, но ракета была запущена только в 2022 году — на шесть лет позже запланированного срока. Некоторые считают, что сохранение SLS для предстоящих миссий Artemis лишь «замедлит прогресс».