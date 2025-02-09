Boeing приготовилась к отмене контрактов с NASA

Это объявление совпадает по времени с ожидаемой публикацией «бюджетного предложения» президента Трампа на 2026 год. Пока Конгресс принимает окончательные решения, в NASA и Белом доме продолжаются дебаты о будущем программы SLS. Некоторые критики утверждают, что дорогостоящая и долгожданная ракета — стоимостью более 2 миллиардов долларов за запуск — устарела по сравнению с более новыми многоразовыми ракетами частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin.

С 2011 года NASA тратило на разработку SLS около 3 миллиардов долларов в год, но ракета была запущена только в 2022 году — на шесть лет позже запланированного срока. Некоторые считают, что сохранение SLS для предстоящих миссий Artemis лишь «замедлит прогресс».