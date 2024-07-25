Boeing признала вину в мошенничестве с упавшими 737 MAX

Признание вины связано с обвинениями в том, что компания сделала ложные заявления о критически важном программном обеспечении, используемом в самолете 737 MAX, который был вовлечен в два смертельных крушения в 2018 и 2019 годах. Министерство юстиции установило, что меры безопасности и контроля качества Boeing были неадекватными, что привело к проблемам с документацией и нарушению последовательности работ на заводах компании.

Это включало в себя фальсификацию записей и ненадлежащие процедуры технического обслуживания, которые были выявлены во время инцидента в полете с самолетом 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines в январе.

В рамках соглашения о признании вины Boeing выплатит максимальный штраф в размере 487,2 миллиона долларов, при этом платеж за 2021 год будет зачтен в счет этой суммы. Кроме того, компания обязалась инвестировать 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соблюдения норм, что значительно больше, чем планировалось ранее.