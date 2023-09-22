Boeing разработает гиперзвуковой ракетный перехватчик

Гиперзвуковые ракеты, способные двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляют собой серьезную проблему в современных конфликтах благодаря своей скорости и способности проникать через обычные средства ПВО. Перехват этих ракет на уязвимой фазе скольжения, когда они достигают максимальной скорости на большой высоте, является приоритетной задачей для оборонных ведомств всего мира.

Роль компании Boeing в этой программе заключается в анализе вычислительной гидродинамики, испытаниях прототипа Glide Breaker в аэродинамической трубе и оценке эффектов взаимодействия аэродинамических струй в ходе летных испытаний. Эти работы будут способствовать созданию оперативных перехватчиков, предназначенных для поражения гиперзвуковых угроз.