Boeing считает себя невиновной в мошенничестве на фоне смертельных крушений самолетов

Около десятка родственников погибших называют эти катастрофы "самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США". Они давали показания после того, как главный специалист по аэрокосмической безопасности компании Boeing Майк Дилейни заявил о невиновности компании по обвинению в сговоре с целью мошенничества.

Компания обвиняется в обмане и введении в заблуждение федеральных регулирующих органов США относительно безопасности критически важной автоматизированной системы управления полетом, которая, по мнению следователей, сыграла важную роль в причинах авиакатастроф в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году.