Boeing снова нашла брак в своих самолётах 787 Dreamliner

Как пишет Reuters со ссылкой на расследование Федерального авиационного управления США (FAA), при проверке фюзеляжа было обнаружено более 900 крепёжных элементов «с неправильной затяжкой на заводе». При этом, как уверяют инженеры Boeing, ответившие Reuters на запрос, безопасности полётов это не угрожает, но необходимо установить все причины инцидента до поставки самолётов покупателям.

Кроме того, FAA расследует происхождение и непосредственных поставщиков партии титана для самолётов с поддельными документами.

В целом проблема касается самолётов сборки 2019-2023 годов. Среди них модели Boeing 787 Dreamliner, 737 Max и Airbus A220. Но масштаб проблемы — насколько безопасны эти самолёты для пассажиров и каково их количество, — пока неизвестен.