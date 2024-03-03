Boeing столкнулся с новыми проблемами в самолётах 737 Max и 787 Dreamliner

737 Max.

Потенциальная единая точка отказа в резервном источнике питания может отключить обе противообледенительные системы двигателя без предупреждения. Эта проблема была обнаружена компанией Boeing и доведена до сведения FAA. Предлагаемая директива требует от Boeing уже разработанного исправления.

787 Dreamliner.

Неисправные уплотнения противообледенительных каналов двигателя привели к «относительно незначительному» тепловому повреждению входных отверстий двигателя на некоторых самолетах. Хотя это не представляет непосредственной угрозы безопасности, длительное воздействие может привести к снижению структурной целостности и потенциальному отсоединению впускного отверстия. Предлагаемая директива требует проведения проверок и ремонта, пока разрабатывается постоянное решение.

Обе предложенные директивы открыты для публичных комментариев до апреля и в настоящее время не предусматривают «заземления» самолетов. Это говорит о том, что FAA считает уровень риска низким.