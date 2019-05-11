Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner

Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.

Парашютная система позволит осуществлять мягкую посадку корабля с экипажем после вхождения в атмосферу Земли. Сейчас испытания Boeing уже почти подходят к концу. Как отмечает Boeing, пока тесты проходят по плану, без выявленных неполадок.

Starliner представляет собой американский транспортный космический корабль, частично многоразовый. Планируется, что в августе 2019 года может стартовать беспилотная миссия, а миссия с экипажем ожидается в ноябре или позднее.

Boeing получила контракт от NASA на сумму 4,2 миллиарда долларов в 2014 году. Она должна завершить разработку корабля и сертифицировать его для полётов на МКС.