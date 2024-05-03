Boeing впервые запустит Starliner с экипажем в космос: где посмотреть

Опубликовано 03 мая 2024, 23:15
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Boeing впервые запустит Starliner с экипажем в космос: где посмотретьИ когда
В этот понедельник, 6 мая, компания Boeing выйдет на связь с долгожданным запуском своего космического корабля Starliner. Этот полет с экипажем, в котором примут участие астронавты Барри «Буч» Уилмор и Сунита Уильямс, станет важной вехой для программы.
Путешествие Starliner было сопряжено с задержками, бюджетными проблемами и техническими сбоями. Неисправный таймер даже привел к катастрофе первого испытательного полета. Кроме того, компания Boeing сама столкнулась с рядом неудач, включая аварии авиалайнеров со смертельным исходом и громкий инцидент с дверью капсулы.
Поскольку от этой миссии зависит так много, ставки не могут быть выше. Успех может возродить репутацию компании, в то время как неудача может иметь серьезные финансовые последствия.
Трансляция начнется в 10:34 EDT 6 мая на NASA TV или на сайте Boeing. Для тех, кто хочет посмотреть на запуск вживую, Boeing предлагает интерактивную карту, позволяющую найти идеальное место для наблюдения за запуском.