Boeing впервые запустит Starliner с экипажем в космос: где посмотреть

Путешествие Starliner было сопряжено с задержками, бюджетными проблемами и техническими сбоями. Неисправный таймер даже привел к катастрофе первого испытательного полета. Кроме того, компания Boeing сама столкнулась с рядом неудач, включая аварии авиалайнеров со смертельным исходом и громкий инцидент с дверью капсулы.

Поскольку от этой миссии зависит так много, ставки не могут быть выше. Успех может возродить репутацию компании, в то время как неудача может иметь серьезные финансовые последствия.

Трансляция начнется в 10:34 EDT 6 мая на NASA TV или на сайте Boeing. Для тех, кто хочет посмотреть на запуск вживую, Boeing предлагает интерактивную карту, позволяющую найти идеальное место для наблюдения за запуском.