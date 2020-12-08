Боеспособность ВВС России и других стран мира сравнили

В 2020 году Военно-воздушные силы Российской Федерации располагают 4143 самолётами и вертолётами. Это число составляет 8% от количества всей военной авиатехники в мире.

Тем не менее, Россия занимает только второе место в списке самых боеспособных ВВС мира. На первом находятся США. У них насчитывается 13 232 единиц военной авиатехники. Это четверть от общего мирового количества.

У Китая есть 3260 военных самолётов и вертолётов. Он получил третью строчку рейтинга. Далее следуют Индия и Южная Корея — 2119 и 1581 единиц авиатехники соответственно.