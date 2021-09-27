Боевикам «Талибана»* запретили делать селфи

Мавлави Якуб отметил, что фотографии раскрыть месторасположение и деятельность боевиков. Он сказал, что талибам вместо этого следует заниматься поставленными перед ними задачами. Иначе они наносят ущерб статусу, «добытому кровью наших мучеников».

Помимо этого, Мавлави Якуб раскритиковал боевиков за быстрое вождение и принятие западной моды. Он запретил им носить волосы длиной до плеч, а также белые кроссовки.

Напомним, 15 августа «Талибан»* вошёл в столицу Афганистана Кабул и объявил о полном контроле над страной.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

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