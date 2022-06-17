Боевого робопса научили плавать

В базовой форме Vision 60 способен передвигаться по неровной местности, развивать скорость до 3 метров в секунду, переносить полезный груз весом до 10 кг и работать в течение трех часов на одном заряде.

Теперь, благодаря модулю Nautical Autonomous Unmanned Tail (NAUT) компании Onyx Industries, который крепится к задней части робота, робопес способен развивать в воде скорость до 3 узлов (5,6 км/ч). NAUT работает автономно или с помощью дистанционного управления. Робот держит ноги подтянутыми для улучшения гидродинамики при движении по воде.

Питание осуществляется либо от батареи робота, либо от собственной батареи NAUT - в последнем случае заявленное время работы составляет более 30 минут.