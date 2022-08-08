Боевые беспилотники «Байрактар» начнут собирать на Украине

Бондар говорит, что беспилотники украинской сборки будут комплектоваться деталями и узлами местного производства, например, двигателями.

«Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», — цитируют Бондара СМИ.

Ранее Турция заявила, что не собирается поставлять России беспилотники Bayraktar.