Боевые очки Microsoft получили разрешение на поставку в армию США

Сегодня в 09:30
1 мин.
Боевые очки Microsoft получили разрешение на поставку в армию СШАПланируется около 5 тыс экземпляров
Помощник министра по закупкам США Дуглас Буш "разрешил" армии начать приемку некоторых из 5000 комплектов боевых очков Microsoft. Их поставка была отложена до проведения более тщательных испытаний из-за опасений по поводу производительности устройства.
На основании результатов испытаний служба "корректирует план поставок, чтобы дать время на исправление недостатков, а также для подразделений, которые сосредоточены на учебной деятельности", - сказал пресс-секретарь министерства.
Интегрированная система визуального дополнения Microsoft, или IVAS, как ожидается, обеспечит наземные силы США "головным дисплеем", аналогичным дисплею для пилотов истребителей. Система - адаптированная версия очков HoloLens от Microsoft - позволит командирам проецировать информацию на визор перед лицом солдата и будет также включать такие функции, как ночное видение.
Армия США планирует потратить 21,9 млрд долларов в течение десяти лет на боевые очки Microsoft, запасные части и услуги поддержки.