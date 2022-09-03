Боевые очки Microsoft получили разрешение на поставку в армию США

На основании результатов испытаний служба "корректирует план поставок, чтобы дать время на исправление недостатков, а также для подразделений, которые сосредоточены на учебной деятельности", - сказал пресс-секретарь министерства.

Интегрированная система визуального дополнения Microsoft, или IVAS, как ожидается, обеспечит наземные силы США "головным дисплеем", аналогичным дисплею для пилотов истребителей. Система - адаптированная версия очков HoloLens от Microsoft - позволит командирам проецировать информацию на визор перед лицом солдата и будет также включать такие функции, как ночное видение.

Армия США планирует потратить 21,9 млрд долларов в течение десяти лет на боевые очки Microsoft, запасные части и услуги поддержки.