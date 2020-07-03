Боевые вертолёты превратят в средства борьбы с насекомыми в Индии

Как пишет «Популярная механика», ссылаясь на Военно-воздушные силы (ВВС) Индии, на вооружении страны стоят более двух сотен вертолётов Ми-17, которые являются экспортными вариантами российского Ми-8МТ. Часть из них военным пришлось переделывать в сельскохозяйственные вертолёты. Машины будут распылять пестициды.

Отмечается, что саранча уже успела распространиться почти по всем штатам Индии. Для борьбы с ней на вертолёты установили комплект сопел, в которые подаётся пестицид из бака объёмом 800 литров в салоне Ми-17. За 40-минутный полёт машина может обработать до 750 гектаров. Что любопытно, стандартный сельскохозяйственный вертолёт способен обработать не более 50 гектаров за рейс.