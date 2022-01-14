Богачи начали покупать виртуальную недвижимость

Отмечается, что некоторые инвесторы платят миллионы долларов за виртуальную «землю» в надежде «превратить» её во что-то большее. Компания Facebook, теперь известная как Meta, только усилила эту тенденцию после того, как объявила о создании виртуального мира, или метавселенной.

Цены на эту виртуальную землю стремительно растут прямо сейчас, поднявшись «на 400–500% за последние несколько месяцев». Одна компания недавно потратила более $2,5 млн на участок «земли» в Decentraland. И это не самая высокая цена. Так, фирма «виртуальной недвижимости» Republic Realm потратила $4,3 млн на покупку «участка земли» в метавселенной The Sandbox.

Инвесторы рассчитывают продать эти владения позже за более высокую цену, когда, по их мнению, все уйдут в метавселенную. Но скептики считают, что этого не случится.