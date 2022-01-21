Богатейший человек в мире нанял учёных для разработки «лекарства от смерти»

Стало известно, что миллиардер вкладывает свои деньги в стартап под названием Alto Labs. Недавно к проекту был привлечён Хэл Бэррон (Hal Barron), бывший главный научный сотрудник фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline. Стартап занимается проблемами старения. Помимо Бэррона в него входят доктор Шинья Яманака (Shinya Yamanaka), лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года за работу в области исследования стволовых клеток, а также Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna), со-лауреат Нобелевской премии 2020 года в области химии за её роль в разработке инструмента редактирования генов CRISPR.

На запуске стартап получил более $3 млрд. Деньги потратят на изучение репрограммирования клеток — процесса возврата зрелых специализированных (соматических) клеток в состояние индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.