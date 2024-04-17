Богатство, ФБР и борьба с Google: интервью основателя Вконтакте Павла Дурова

В ходе часовой беседы Дуров выразил свое неодобрение попыткам Марка Цукерберга копировать функции Telegram, рассказав о случае, когда Цукерберг проигнорировал предварительное соглашение между ними. Дуров также рассказал о своем опыте интенсивной слежки со стороны ФБР в США. Он вспомнил случай во время визита в США, когда к его инженеру подошли предполагаемые агенты кибербезопасности, попытавшись его «завербовать».

Далее Дуров подчеркнул свою обеспокоенность отсутствием конфиденциальности на американских платформах, ссылаясь на слежку со стороны правительства под видом безопасности. Основатель Telegram также раскритиковал Apple и Google за их огромное влияние на его приложение, заявив, что они угрожали удалить Telegram из своих магазинов приложений, если оно не будет соответствовать их политике.

В дополнение к этим проблемам Дуров раскрыл свои финансовые активы, рассказав о сотнях миллионов долларов на банковских счетах и в криптовалюте, большая часть которых остается неиспользованной. Он уточнил, что у него нет недвижимости, яхт или частных самолетов.