Богатые древние римляне могли пахнуть как хиппи прошлого века

Их результаты показали, что мазь была изготовлена на основе растительного масла с добавлением пачули - растения, произрастающего в Индии. Это исследование пролило свет на использование пачули в Древнем Риме, что ранее было неизвестно. Духи с ароматом пачули все еще можно приобрести в некоторых магазинах, а издание New Atlas отметило, что их аромат был примечателен для хиппи прошлого века.

Исследователи также отметили необычный метод запечатывания: использовалась доломитовая пробка и битум, которые служили эффективным консервантом и водонепроницаемым уплотнением. Находка хрустальной колбы сама по себе примечательна, поскольку nfrbt сосуды в римские времена считались предметами роскоши, обычно предназначавшимися для богатых людей.

Колба с мазью была обнаружена в стеклянной урне рядом с останками женщины. Теперь считается, что это первая идентификация духов римских времен.