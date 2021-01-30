Богатые родители оказались более важным фактором для успеха во взрослом возрасте, чем интеллект

Исследователи увидели, что чем богаче родители, тем выше вероятность, что их ребёнок начнёт собственный бизнес. Это стало ясно после анализа данных израильтян в возрасте от 25 до 35 лет. Исследователи учитывали интеллектуальные способности людей, опираясь на их академические успехи и данные стандартизированных тестов, а также данные об их родителях.

Оказалось, что есть корреляция между доходом родителей и шансами стать предпринимателем. Исследователи считают, что возможное объяснение тому — богатые родители могут подстраховать бизнес своего ребёнка, если что-то пойдёт не так.