Бой Илона Маска с Марком Цукербергом будут транслировать в Twitter

Это событие обещает стать настоящим эпохальным, ведь оба миллиардера давно высказывали друг к другу претензии.

Все началось с того, что Маск выразил готовность сразиться с Цукербергом после анонса *Meta о запуске аналога Twitter под названием Threads.

Отметим, что данный бой обещает быть крайне интересным: 51-летний Маск шутливо пригрозил использовать прием «морж», который предполагает лежать на оппоненте и не делать абсолютно ничего.

С другой стороны, 39-летний Цукерберг имеет опыт в смешанных единоборствах и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу.

Самое важное в этом зрелище — все вырученные средства от трансляции пойдут на благотворительность в пользу ветеранов. Дата поединка пока не установлена, но уже сейчас многие ждут этого события с нетерпением.