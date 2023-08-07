Наука и технологии
07:10, 07 августа 2023
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Бой Илона Маска с Марком Цукербергом будут транслировать в Twitter

Намечается историческое событие

Социальные сети взорвала новость: бой между двумя титанами технологической индустрии, Илоном Маском, основателем SpaceX, и Марком Цукербергом, главой *Meta, будет транслироваться в прямом эфире в Twitter.

Это событие обещает стать настоящим эпохальным, ведь оба миллиардера давно высказывали друг к другу претензии.

Все началось с того, что Маск выразил готовность сразиться с Цукербергом после анонса *Meta о запуске аналога Twitter под названием Threads.

Отметим, что данный бой обещает быть крайне интересным: 51-летний Маск шутливо пригрозил использовать прием «морж», который предполагает лежать на оппоненте и не делать абсолютно ничего.

С другой стороны, 39-летний Цукерберг имеет опыт в смешанных единоборствах и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу.

Самое важное в этом зрелище — все вырученные средства от трансляции пойдут на благотворительность в пользу ветеранов. Дата поединка пока не установлена, но уже сейчас многие ждут этого события с нетерпением.

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