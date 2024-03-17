Бойцы ДНР обманули Javelin с помощью штанги и ведра

Панда рассказал, что для имитации танка бойцы используют штангу с горящим ведром смолы. Эта конструкция должна находиться на расстоянии пяти метров от танка, чтобы создать тепловую ловушку для Javelin, отклоняя ракету от реальной цели.

Бойцы ДНР еще придумали крепить шахтную резинотканевую ленту сверху техники для защиты от атак дронов. По словам Панды, «Шишига» (ГАЗ-66), укрепленная таким образом, выдерживала еще и пулеметную очередь, выпущенную с 500 метров.

Эти методы, хотя и кажутся простыми, оказались на удивление эффективными. Они демонстрируют смекалку и находчивость бойцов ДНР в условиях ограниченных ресурсов.