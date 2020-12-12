Боль в мышцах оказалась частым симптомом коронавируса

Кратко об исследовании, опубликованном в научном журнале British Medical Journal, пишет ТАСС. Авторы работы проанализировали данные 1564 жителей Исландии, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У 55% из них наблюдалась миалгия. Также более чем у половины пациентов — 51% — была головная боль. 49% жаловались на сухой кашель.

Учёные указали, что у большинства пациентов (67%) симптомы проявлялись в лёгкой форме.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что самые частые симптомы COVID-19 — это сухой кашель, утомляемость и повышенная температура тела. Впрочем установить диагноз пока позволяет только тест.