Ключевой темой форума стало укрепление технологического суверенитета России. Обсуждались вопросы государственной поддержки инноваций, партнерства науки и бизнеса, технологических кластеров и развития трудовых ресурсов. Более 100 докладчиков поделились своими соображениями на 25 сессиях. Среди участников дискуссий были представители государственных органов, лидеры бизнеса и эксперты в области инноваций.

Среди основных моментов — презентация робота-собаки российского производства с компьютерным зрением и публичные выступления блогеров и представителей СМИ. На первом пленарном заседании «Обеспечение технологического суверенитета РФ: роль ИНТЦ», в котором приняли участие ключевые лидеры отрасли, в том числе представители Министерства экономического развития и руководители крупных инновационных центров.