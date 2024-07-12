Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 11:12
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Более 100 спикеров и масштабный Хакатон: как прошёл «ФИЦ — 2024»

FIC-2024: Российский инновационный форум завершается с успехом
3−4 декабря в Москве прошел первый Форум инновационных центров (ФИЦ-2024), объединивший более 3 500 участников из 89 регионов России. На мероприятии были представлены технологические достижения 70 компаний-резидентов, работала зона стартапов, а также была организована ярмарка вакансий для IT-специалистов.
Более 100 спикеров и масштабный Хакатон: как прошёл «ФИЦ — 2024»
© Пресс-служба «ФИЦ-2024»

Ключевой темой форума стало укрепление технологического суверенитета России. Обсуждались вопросы государственной поддержки инноваций, партнерства науки и бизнеса, технологических кластеров и развития трудовых ресурсов. Более 100 докладчиков поделились своими соображениями на 25 сессиях. Среди участников дискуссий были представители государственных органов, лидеры бизнеса и эксперты в области инноваций.

Среди основных моментов — презентация робота-собаки российского производства с компьютерным зрением и публичные выступления блогеров и представителей СМИ. На первом пленарном заседании «Обеспечение технологического суверенитета РФ: роль ИНТЦ», в котором приняли участие ключевые лидеры отрасли, в том числе представители Министерства экономического развития и руководители крупных инновационных центров.

Более 100 спикеров и масштабный Хакатон: как прошёл «ФИЦ — 2024»
© Пресс-служба «ФИЦ-2024»

В хакатоне и идеомарафоне приняли участие более 200 команд, которые решали реальные задачи. Победители были объявлены во время церемонии закрытия.

Для молодых специалистов форум предоставил платформу для общения и возможности карьерного роста благодаря ярмарке вакансий в сфере информационных технологий, где участники встречались с потенциальными работодателями непосредственно на месте.