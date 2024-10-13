Наука и технологии
Опубликовано 13 октября 2024, 03:45
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Более 1000 квадратных километров побережья Техаса превратят в хранилище CO2

ExxonMobil подписывает исторический контракт
ExxonMobil заключила контракт на 271,068 акров (более тысячи кв. км.) подводной земли у побережья Галвестона, Техас, что станет крупнейшим в США объектом для хранения диоксида углерода (CO2).
Более 1000 квадратных километров побережья Техаса превратят в хранилище CO2
© Ferra

Эта инициатива направлена на захват и постоянное хранение выбросов CO2. Почему это важно? Накопившийся углекислый газ вызвал лимнологическую катастрофу на озере Ньос в 1986 году, когда внезапный выброс CO2 из вулканического озера задушил почти 1,700 человек. К счастью, захват и хранение углерода (CCS) спроектирован как безопасный и контролируемый процесс.

Проекты, такие как Sleipner и Snøhvit в Норвегии, продемонстрировали, что CCS может функционировать без серьезных инцидентов, при этом CO2 «инъецируют» глубоко под морским дном и удерживается он при высоком давлении и температуре. Этот процесс в том числе направлен на сокращение выбросов парниковых газов, потенциально на миллионы лет, если не произойдут «неожиданные катастрофические события».

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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