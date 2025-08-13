Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2025, 16:50
1 мин.

Более 148 тысяч школьников и студентов стали частью конкурса «Научная Вселенная»

3 июля стартовал третий сезон научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная», который объединил молодежь из 87 регионов России. В проекте участвуют старшеклассники от 14 лет и студенты до 27 лет. Лидерами по количеству участников стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, а также Ростовская, Свердловская и Нижегородская области, Крым и Ставропольский край.
© Научная Вселенная

Участникам доступны девять тематических треков: «Биоэкономика», «Беспилотные авиационные системы», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Искусственный интеллект и большие данные», «Новые материалы и химия», «Кванты», «Научная фантастика» и «Освоение космоса». Наибольшей популярностью пользуются направления «Освоение космоса», «Генетика», «Научная фантастика» и «Инновационное проектирование».

Участники проходят онлайн-викторины, решают реальные научные кейсы от компаний и вузов, а 36 финалистов смогут работать над проектами с экспертами и учеными. Победители получат шанс отправиться в научное путешествие на космодром.

Проект проводится при поддержке Минобрнауки России и федерального проекта «Популяризация науки и технологий» в рамках Десятилетия науки и технологий (2022−2031). Стратегические партнеры конкурса — «Росатом», «Роскосмос», РЖД, НИЦ «Курчатовский институт» и другие ведущие компании и научные центры.

Регистрация для участия открыта до 24 августа на сайте научнаявселенная. рф, финал конкурса пройдет в октябре в Москве.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
