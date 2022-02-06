Более 2000 пациентов проглотили крошечную камеру вместо колоноскопии

PillCam — небольшая капсула, работающая вместе с регулируемым ремнем, который пациенты носят вокруг талии, пока таблетка проходит через их пищеварительную систему. PillCam делает около 50 тысяч изображений кишечника пациента с частотой от двух до шести кадров в секунду.

Изображения передаются по беспроводной сети на записывающее устройство, закреплённое на талии пациента. После того, как PillCam завершит своё путешествие, медицинские работники анализируют полученные кадры.

PillCam — это, конечно, одноразовое устройство. Зато такая процедура проходит безболезненно, хоть к ней и нужно подготовиться как к обычной колоноскопии.