Более 2000 пациентов проглотили крошечную камеру вместо колоноскопии

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Более 2000 пациентов проглотили крошечную камеру вместо колоноскопииЭто безболезненная альтернатива
Национальная служба здравоохранения (NHS) в Шотландии использовала крошечную камеру, помещённую в капсулу, для скрининга на рак кишечника более 2000 пациентов. Новое средство назвали PillCam. Это более приятная альтернатива колоноскопии.
PillCam — небольшая капсула, работающая вместе с регулируемым ремнем, который пациенты носят вокруг талии, пока таблетка проходит через их пищеварительную систему. PillCam делает около 50 тысяч изображений кишечника пациента с частотой от двух до шести кадров в секунду.
Изображения передаются по беспроводной сети на записывающее устройство, закреплённое на талии пациента. После того, как PillCam завершит своё путешествие, медицинские работники анализируют полученные кадры.
PillCam — это, конечно, одноразовое устройство. Зато такая процедура проходит безболезненно, хоть к ней и нужно подготовиться как к обычной колоноскопии.
Источник: DPReview