Более 4000 саженцев чая проверят ради будущих плантаций на северных участках РФ

В лаборатории интродукции и сортоизучения субтропических и южных плодовых культур Субтропического научного центра РАН начали перевалку саженцев чая — важный этап подготовки к созданию новых плантаций и выведению сортов.
Растение перемещают в более крупный контейнер, сохраняя земляной ком вокруг корней. Такой метод минимально травмирует молодые корешки и помогает им быстро прижиться и развиваться. В лаборатории предстоит перевалить около четырёх тысяч саженцев. После процедуры растения продолжат рост в новых ёмкостях.

Через год наиболее перспективные сорта займут постоянное место на коллекционном участке центра. Здесь специалисты будут наблюдать за их ростом, урожайностью и морозостойкостью, чтобы выбрать лучшие растения для разведения новых сортов. Адаптивные и продуктивные сорта затем передадут на более северные участки для дополнительных проверок.

