Более 47 000 сотрудников Samsung Electronics объявили забастовку

Что требуют сотрудники? Они хотят изменить систему бонусов: получать 15% от операционной прибыли компании, отменить потолок выплат и закрепить чёткую структуру премий.

Профсоюз согласился на предложение государственной комиссии по трудовым спорам, но руководство Samsung его отклонило. Представитель профсоюза заявил, мол, компания просила больше времени на переговоры, но в итоге так и не приняла решения.

Samsung, в свою очередь, объяснила отказ тем, что принять «чрезмерные требования профсоюза» — значит «подорвать основы управления компанией». При этом компания пообещала не прекращать диалог и призвала не допускать забастовки.

Однако забастовка, скорее всего, будет. Но «ограниченной». Суд ранее запретил останавливать работу систем безопасности и производства, чтобы не повредить оборудование и полупроводниковые пластины.