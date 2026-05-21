Более 47 000 сотрудников Samsung Electronics объявили забастовку

Более 47 000 сотрудников Samsung Electronics объявили забастовкуАкции компании упали
© Ferra.ru
Что требуют сотрудники? Они хотят изменить систему бонусов: получать 15% от операционной прибыли компании, отменить потолок выплат и закрепить чёткую структуру премий.
Профсоюз согласился на предложение государственной комиссии по трудовым спорам, но руководство Samsung его отклонило. Представитель профсоюза заявил, мол, компания просила больше времени на переговоры, но в итоге так и не приняла решения.
Samsung, в свою очередь, объяснила отказ тем, что принять «чрезмерные требования профсоюза» — значит «подорвать основы управления компанией». При этом компания пообещала не прекращать диалог и призвала не допускать забастовки.
Однако забастовка, скорее всего, будет. Но «ограниченной». Суд ранее запретил останавливать работу систем безопасности и производства, чтобы не повредить оборудование и полупроводниковые пластины.