Более 500 расширений для браузера Chrome оказались опасными

О проблеме рассказало издание Wired. Опасные расширения первыми обнаружили исследователи по кибербезопасности. Они нашли 71 расширение, которые люди скачали более 1,7 млн раз. Эксперты сообщили об этом Google. После этого компания идентифицировала ещё 430 опасных расширений. Сейчас они удалены из интернет-магазина Chrome.

В большинстве случае расширения были представлены как инструменты для рекламы. В итоге заражённые браузеры передавали мошенникам данные пользователей, обновляли настройки плагинов и совершали переадресацию сайтов. В некоторых случаях пользователей перенаправляли на партнёрские легитимные ресурсы (например, BestBuy). Но иногда и на фишинговые страницы.