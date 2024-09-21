Более 750 000 единиц: раскрыты масштабы ИИ-робототехники Amazon

Среди инноваций выделяется робот Hercules, который перемещает целые полки с товарами непосредственно к рабочим Новейший робот Proteus оснащен передовыми ИИ-системами восприятия, позволяющими ему безопасно перемещаться по людным местам и напоминающими человеческое поведение в своих движениях.

Роботизированные решения Amazon выходят за рамки складов: они оптимизируют всю цепочку поставок, а роботизированные руки сортируют более трех миллиардов посылок в сортировочных центрах по всему миру. Внедрение системы Sequoia, например, позволило сократить время обработки заказов на 25%, повысив эффективность логистики.

При этом Amazon делает акцент на взаимодействии человека и робота, а не на полной автоматизации, пишут в компании: Брэди видит будущее, в котором взаимосвязанные роботы будут работать вместе с людьми, расширяя возможности и способствуя инновациям.