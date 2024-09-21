Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 12:00
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Более 750 000 единиц: раскрыты масштабы ИИ-робототехники Amazon

Повышение эффективности человеческого труда
Amazon лидирует на Западе в области внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в свою деятельность, пишут СМИ. Тай Брэди, главный технолог Amazon Robotics, рассказал, что компания управляет «самым большим в мире парком промышленных мобильных роботов», насчитывающим более 750 000 единиц, которые «оптимизируют эффективность работы склада».
Более 750 000 единиц: раскрыты масштабы ИИ-робототехники Amazon
© Ferra

Среди инноваций выделяется робот Hercules, который перемещает целые полки с товарами непосредственно к рабочим Новейший робот Proteus оснащен передовыми ИИ-системами восприятия, позволяющими ему безопасно перемещаться по людным местам и напоминающими человеческое поведение в своих движениях.

Роботизированные решения Amazon выходят за рамки складов: они оптимизируют всю цепочку поставок, а роботизированные руки сортируют более трех миллиардов посылок в сортировочных центрах по всему миру. Внедрение системы Sequoia, например, позволило сократить время обработки заказов на 25%, повысив эффективность логистики.

При этом Amazon делает акцент на взаимодействии человека и робота, а не на полной автоматизации, пишут в компании: Брэди видит будущее, в котором взаимосвязанные роботы будут работать вместе с людьми, расширяя возможности и способствуя инновациям.