Более чем в 400 аэропортах появятся камеры с распознаванием лиц

Агентство сообщило, что эффективность программы составила 97% по всем демографическим группам, включая людей с темной кожей. В настоящее время программа является добровольной и в режиме реального времени сравнивает лицо путешественника с его удостоверением личности, выданным правительством.

TSA утверждает, что никакие изображения не сохраняются, а данные немедленно перезаписываются после каждого пассажира.

Также TSA намерено сделать биометрическое распознавание обязательным в будущем, ссылаясь на эффективность и результативность, но пока даже не обнародовало результаты пилотного тестирования.