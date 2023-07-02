Более чем в 400 аэропортах появятся камеры с распознаванием лиц

Более чем в 400 аэропортах появятся камеры с распознаванием лицК счастью, лишь в США… пока
Управление транспортной безопасности (TSA) США планирует в ближайшие годы распространить свою программу распознавания лиц примерно на 430 аэропортов по всей территории США после успешных результатов пилотной программы.
Агентство сообщило, что эффективность программы составила 97% по всем демографическим группам, включая людей с темной кожей. В настоящее время программа является добровольной и в режиме реального времени сравнивает лицо путешественника с его удостоверением личности, выданным правительством.
TSA утверждает, что никакие изображения не сохраняются, а данные немедленно перезаписываются после каждого пассажира.
Также TSA намерено сделать биометрическое распознавание обязательным в будущем, ссылаясь на эффективность и результативность, но пока даже не обнародовало результаты пилотного тестирования.