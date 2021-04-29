Более дешёвые наушники снизили продажи Apple AirPods

Теперь Apple планирует выпустить от 75 до 85 млн устройств в 2021 году, хотя ранее намеревалась изготовить 110 млн AirPods. Спрос на беспроводные наушники компании, судя по всему, стал снижаться.

По информации источников, наиболее значительное сокращение заказов Apple приходится на второй квартал. Сейчас запасы запасов AirPods в магазинах велики, но спрос не настолько высок, как ожидалось.

Издание Nikkei Asia отмечает, что AirPods — одни из немногих устройств Apple, которые не прибавили в продажах к концу прошлого года, потому что всё больше людей стали предпочитать покупать более дешёвые беспроводные наушники. Например, доля мирового рынка беспроводных наушников у Xiaomi почти удвоилась с 2019 по 2020 год.