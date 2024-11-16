Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 06:00
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Более десяти стран заинтересовались российским подавителем «роя» дронов

РБ-504П-Э
«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами по продаже комплекса РБ-504П-Э для подавления «роя» дронов, сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Его слова приводит РИА Новости.
Более десяти стран заинтересовались российским подавителем «роя» дронов
© Ferra

РБ-504П-Э, впервые представленный в сентябре в Баку, разработан специально для борьбы с группами дронов, используя передовые технологии подавления, подтвержденные в боевых условиях.

Комплекс включает в себя технические средства, позволяющие подавлять радиоуправляемые модели БПЛА на разных частотах. Михеев отметил, что РБ-504П-Э способен глушить защищенные каналы навигации, объединяться в единую сеть пеленгации и работать как в круговом, так и в направленном режимах. Комплекс состоит из двух частей: радиопеленгатора, обнаруживающего дроны всех типов, и модуля подавления, который блокирует каналы управления и GPS в диапазоне 420−5800 МГц.

К комплексу проявили интерес страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. «Рособоронэкспорт» проводит зарубежные демонстрации для потенциальных покупателей.

Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный
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