Более десяти стран заинтересовались российским подавителем «роя» дронов

РБ-504П-Э, впервые представленный в сентябре в Баку, разработан специально для борьбы с группами дронов, используя передовые технологии подавления, подтвержденные в боевых условиях.

Комплекс включает в себя технические средства, позволяющие подавлять радиоуправляемые модели БПЛА на разных частотах. Михеев отметил, что РБ-504П-Э способен глушить защищенные каналы навигации, объединяться в единую сеть пеленгации и работать как в круговом, так и в направленном режимах. Комплекс состоит из двух частей: радиопеленгатора, обнаруживающего дроны всех типов, и модуля подавления, который блокирует каналы управления и GPS в диапазоне 420−5800 МГц.

К комплексу проявили интерес страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. «Рособоронэкспорт» проводит зарубежные демонстрации для потенциальных покупателей.