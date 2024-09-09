Более половины активных спутников на орбите Земли принадлежат Starlink

В настоящее время на орбите Земли находится более 6370 активных спутников бренда, что составляет более 62% от общего количества всех функционирующих спутников на околоземной орбите.

Эти данные были предоставлены некоммерческой компанией CelesTrak, занимающейся отслеживанием спутников.

С момента первого запуска спутников Starlink в 2019 году, компания значительно увеличила темпы роста своей группировки, в среднем запуская три спутника в день.

Для сравнения, ближайший конкурент, британская компания OneWeb, имеет в 10 раз меньше спутников на орбите.

SpaceX планирует продолжать наращивать количество спутников, чтобы достичь 42 000 аппаратов в рамках завершения своего проекта, обеспечивающего высокоскоростной интернет в глобальном масштабе.