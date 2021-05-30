Более половины европейцев согласились заменить депутатов искусственным интеллектом

Всего было опрошено 2769 человек в девяти странах Европы, а также в США и Китае. Больше всего людей, согласных с идеей замены депутатов на ИИ, было в Испании, Италии и Эстонии, меньше всего — в Великобритании, Германии и Нидерландах. Также идею лучше поддерживали молодые европейцы. В итоге 51% жителей Европы согласен на управление искусственным интеллектом.

В Китае за замену депутатов ИИ высказались 75% опрошенных, в США — 40%.

По сравнению с 2019 годом, когда проводился такой же опрос, число согласных на ИИ людей выросло. «Всё большей популярностью пользуется мнение, что политики становятся всё хуже, при этом многие люди знают конкретных депутатов, избиравшихся по их округам, и знают, что это за люди и чем они занимаются на посту депутата», — сообщил один из экспертов.