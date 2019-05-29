Более половины россиян отказались от крупных покупок

Также более 70% россиян ответили, что сейчас ситуация в стране не располагает к тому, чтобы оформлять крупные кредиты. Почти половина опрошенных рассказала, что не против отнести свои сбережения в банк, вместо того, чтобы потратить их на дорогой товар.

Стоит отметить, что год назад от крупных покупок готовы были отказаться 52% россиян, а вот четыре года назад — 64%. От крупных кредитов же отказываются всё больше жителей страны: за последний год их число выросло на 5%, а за последние четыре года — на 8%

Исследование проводилось в мае методом телефонного опроса. В нём принимали участие россияне старше 18 лет.