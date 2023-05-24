Более полумиллиона студентов и учителей: раскрыто число пользователей пиратской онлайн-библиотеки

Анализ базы данных пользователей Z-Library показал, что Китай является ведущей страной по абсолютному количеству пользователей, за ним следуют Индия и Индонезия. Примечательно, что США были намеренно исключены из анализа в связи с уголовным преследованием двух предполагаемых операторов сайта.

Среди небольших стран Австралия оказалась значительной базой пользователей Z-Library, даже превзойдя такие крупные страны, как Бразилия и Вьетнам. Университет Монаш в Австралии выделился тем, что у него больше всего публичных книжных списков, созданных пользователями, а Тринити-колледж в Дублине вошел в пятерку университетов, пожертвовавших средства для Z-Library, наряду с ведущими китайскими учебными заведениями.