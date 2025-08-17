Более совершенные сверхпроводники научились искать по-новому

Ранее теория сверхпроводимости (BCS) объясняла работу только при очень низких температурах. В основе её идеи — электроны объединяются в пары и двигаются без столкновений с атомами. Представьте «автобан для электронов».

Новая работа соединяет BCS с современными вычислительными методами (DFT) и концепцией «зенстропии», которая учитывает поведение электронов и структуру материала при изменении температуры. Это позволяет предсказывать, станет ли материал сверхпроводником и при какой температуре он потеряет свои свойства.

Используя этот подход, команда уже выявила признаки сверхпроводимости в некоторых материалах и даже в высокотемпературных сверхпроводниках. Они предсказали возможность сверхпроводимости в меди, серебре и золоте.

Следующие шаги учёных — найти новые материалы с более высокой температурой сверхпроводимости и проверить их вместе в экспериментах.