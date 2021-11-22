Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете

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Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернетеПро религию и национальность в меньшей степени
Компания Russian Field провела исследование и выяснила, сколько россиян опасаются шутить в интернете и на какие темы.
34% опрошенных россиян признались, что занимаются самоцензурой — пытаются не шутить в интернете на темы политики, религии и национальности. Последние две темы, впрочем, большинство считает менее опасными.
65% людей, которые признались в своём страхе, не решились бы шутить на политические темы. 5% стараются не шутить на религиозную тему и 3% — о национальной или расовой принадлежности.
«Роскомсвобода» отмечает, что в прошлом году компания ESET провела аналогичный опрос. Тогда 75% опрошенных сказали, что предпочитают не писать шутки на политические темы. Более молодые люди чаще позволяли себе такой юмор.
Источник: Роскомсвобода