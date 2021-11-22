Более трети россиян признались в боязни шутить про политику, религию и национальности в интернете

34% опрошенных россиян признались, что занимаются самоцензурой — пытаются не шутить в интернете на темы политики, религии и национальности. Последние две темы, впрочем, большинство считает менее опасными.

65% людей, которые признались в своём страхе, не решились бы шутить на политические темы. 5% стараются не шутить на религиозную тему и 3% — о национальной или расовой принадлежности.

«Роскомсвобода» отмечает, что в прошлом году компания ESET провела аналогичный опрос. Тогда 75% опрошенных сказали, что предпочитают не писать шутки на политические темы. Более молодые люди чаще позволяли себе такой юмор.