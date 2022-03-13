Более трети россиян решили оформить карту UnionPay для оплаты зарубежных покупок

Наука и технологии
Сегодня в 12:28
1 мин.
Более трети россиян решили оформить карту UnionPay для оплаты зарубежных покупокВсё из-за решения Visa и Mastercard
Из-за действий российских властей на Украине платёжные системы Visa и Mastercard перестали проводить операции по картам, выпущенным российскими банками. Это коснулось в первую очередь покупок за рубежом. Чтобы не потерять возможность их осуществлять россияне начали оформлять карты «Мир — UnionPay».
Как сообщает сервис SuperJob, после запрета Visa и Mastercard 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах.
Опрос показал, что 35% россиян планируют оформить карту «Мир-UnionPay» с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных сказали, что им такая карта не понадобится. 28% затруднились ответить на вопрос. Больше всего желающих оформить карту среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44%).
Источник: SuperJob