Более трети россиян решили оформить карту UnionPay для оплаты зарубежных покупок

Как сообщает сервис SuperJob, после запрета Visa и Mastercard 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах.

Опрос показал, что 35% россиян планируют оформить карту «Мир-UnionPay» с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных сказали, что им такая карта не понадобится. 28% затруднились ответить на вопрос. Больше всего желающих оформить карту среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44%).