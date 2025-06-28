Более тысячи сотрудников Национального научного фонда США выгнали из офиса

Работники NSF были шокированы и не ожидали такого решения — многие только в 2017 году переехали в новое здание. Они вышли на протесты с лозунгами «Мы не уйдем!» и выражали недовольство решением властей.

Представители HUD объяснили переезд желанием повысить эффективность работы и улучшить условия для своих сотрудников. В новом здании ожидается около 2 700 работников HUD, которые сейчас размещаются в старом здании в Вашингтоне.

Однако профсоюзы и некоторые политики раскритиковали это решение. Они считают, что выселение сотрудников NSF — плохой знак на фоне планируемых больших сокращений бюджета этого научного агентства. Опасаются, что переезд может привести к ухудшению условий работы ученых и потере важных исследований.

Пока неизвестно, куда именно переедут сотрудники NSF и как будет решаться вопрос с их рабочими местами.