Болезнь Альцгеймера на самом деле может оказаться вовсе не заболеванием мозга

Как рассказали исследователи, они больше не думают о болезни Альцгеймера в первую очередь как о заболевании мозга. Они считают, что это в основном расстройство иммунной системы в головном мозге. По мнению учёных, бета-амилоид не является аномально вырабатываемым белком, а представляет собой молекулу, являющуюся частью иммунной системы мозга.

Когда происходит травма головного мозга или когда там присутствуют бактерии, бета-амилоид является ключевым фактором комплексного иммунного ответа. Однако из-за поразительного сходства между молекулами жира, из которых состоят как мембраны бактерий, так и мембраны клеток головного мозга, бета-амилоид не может определить разницу между вторгшимися бактериями и клетками головного мозга хозяина и ошибочно атакует последние. Это приводит к хронической прогрессирующей утрате функций мозга, что в конечном итоге приводит к деменции.

Учёные выразили уверенность, что воздействие на пути иммунной регуляции в головном мозге приведут их к новым и эффективным подходам к лечению заболевания.