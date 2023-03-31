Болезнь Альцгеймера на самом деле может оказаться вовсе не заболеванием мозга

Болезнь Альцгеймера на самом деле может оказаться вовсе не заболеванием мозгаНовая теория учёных
В течение многих лет учёные пытались найти новые методы лечения болезни Альцгеймера, концентрируясь на том, чтобы не дать образовываться «вредным» бета-амилоидам. К сожалению, пока исследователи не создали по-настоящему эффективное лекарство. Теперь же, посмотрев на неудачи, одна команда учёных разрабатывает новую теорию болезни Альцгеймера.
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Как рассказали исследователи, они больше не думают о болезни Альцгеймера в первую очередь как о заболевании мозга. Они считают, что это в основном расстройство иммунной системы в головном мозге. По мнению учёных, бета-амилоид не является аномально вырабатываемым белком, а представляет собой молекулу, являющуюся частью иммунной системы мозга.
Когда происходит травма головного мозга или когда там присутствуют бактерии, бета-амилоид является ключевым фактором комплексного иммунного ответа. Однако из-за поразительного сходства между молекулами жира, из которых состоят как мембраны бактерий, так и мембраны клеток головного мозга, бета-амилоид не может определить разницу между вторгшимися бактериями и клетками головного мозга хозяина и ошибочно атакует последние. Это приводит к хронической прогрессирующей утрате функций мозга, что в конечном итоге приводит к деменции.
Учёные выразили уверенность, что воздействие на пути иммунной регуляции в головном мозге приведут их к новым и эффективным подходам к лечению заболевания.