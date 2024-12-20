Болгарский Дед Мороз сменил сани на истребитель Су-25

Недавно в Болгарии Дядо Коледа прибыл на военную авиабазу Безмер на штурмовике Су-25 вместо традиционных саней. Его спутница, Снежанка, аналог Снегурочки, также прибыла на штурмовике, а помощников Дядо Коледы — гномов — доставили на вертолете.

Дядо Коледа имеет свои корни в зимних фольклорных персонажах и представляет собой персонификацию зимы и холода. В отличие от более известных западных аналогов, таких как Санта-Клаус, Дядо Коледа сохраняет более традиционные черты и обряды, связанные с зимними праздниками

По прибытии пару приветствовали десятки детей на авиабазе. Это необычное появление Деда Мороза последовало за аналогичным событием в России, когда он на вертолете Ми-8 посетил оленеводов на полуострове Ямал, принеся мешок сладостей для кочевников и их семей.